HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pelatih yang Cocok Gantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid, Nomor 1 Mantan Gelandang Los Blancos

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:34 WIB
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid, Nomor 1 Mantan Gelandang <i>Los Blancos</i>
Carlo Ancelotti disebut akan meletakkan jabatan sebagai pelatih Real Madrid (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

BERIKUT lima pelatih yang cocok menggantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Ada setidaknya satu nama mantan gelandang Los Blancos di daftar kandidat tersebut.

Kontrak Ancelotti akan habis pada 30 Juni 2024. Pria asal Italia itu condong untuk tidak memperpanjang kontraknya dan memilih hengkang pada tahun depan.

Carlo Ancelotti

Oleh karena itu, Madrid harus segera bersiap mencari pengganti. Lantas, siapa saja pelatih yang cocok menggantikan Ancelotti? Berikut ulasannya.

5. Hansi Flick

Hansi Flick

Pria asal Jerman ini bisa jadi masuk pertimbangan untuk menggantikan Ancelotti. Apalagi, Flick tengah menganggur setelah dilepas oleh DFB beberapa waktu lalu.

Beberapa pemain pernah merasakan tangan dingin Flick entah di klub mau pun Timnas Jerman, seperti misalnya Antonio Rudiger dan David Alaba. Taktik menyerang yang diusung sang pelatih juga cocok untuk Madrid.

4. Antonio Conte

Antonio Conte

Pria asal Italia ini juga patut dipertimbangkan oleh manajemen Real Madrid untuk direkrut sebagai pelatih. Apalagi, Conte sedang menganggur setelah dilepas Tottenham Hotspur pada 2022.

Mental pemenang yang dimiliki sang pelatih diyakini akan membuat Madrid semakin mengerikan. Hanya saja, Conte punya riwayat buruk cekcok dengan manajemen di hampir semua klub yang pernah ditanganinya.

Halaman:
1 2 3
      
