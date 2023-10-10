Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jamie Carragher Beberkan Alasan Liverpool Tak Layak Masuk Kandidat Juara Liga Inggris 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |04:04 WIB
Jamie Carragher Beberkan Alasan Liverpool Tak Layak Masuk Kandidat Juara Liga Inggris 2023-2024
Jamie Carragher nilai Liverpool bukan kandidat juara Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Legenda Liverpool, Jamie Carragher menilai The Reds tidak akan mampu merebut gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya ada faktor yang membuat Liverpool akan kesulitan untuk bersaing memperebutkan gelar juara, salah satunya adalah kekurangan pemain hebat.

Seperti yang diketahui, Liverpool baru saja ditahan Brighton & Hove Albion 2-2 di pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Falmer Stadium, Brighton, Inggris pada Minggu 8 Oktober 2023 kemarin.

Itu merupakan kedua kalinya Liverpool imbang di Liga Inggris musim ini. Dengan berbagi poin, Liverpool gagal mendekat ke puncak klasemen sementara. Mereka saat ini duduk di posisi empat klasemen dengan perolehan 17 poin, selisih tiga angka dari sang pemuncak Tottenham Hotspurs.

Liverpool

Meski masih berada di papan atas, Carragher meragukan Liverpool dapat bersaing dalam perebutan titel Liga Inggris musim ini. Mantan bek yang sekarang bekerja sebagai pandit itu menilai Liverpool baru bisa bersaing merebut gelar juara Liga Inggris pada musim depan.

“Apakah mereka bisa maju dan memenangkan trofi terbesar yaitu Liga Inggris, saya pikir itu akan sulit,” kata Carragher dikutip dari Daily Mail, Selasa (10/10/2023).

Halaman:
1 2
      

