Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 Kelar Laga Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan: Garuda Pertahankan Posisi Puncak

KLASEMEN sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar laga Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Timnas Futsal Indonesia berhasil menahan Afghanistan di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, pada Senin (9/10/2023) malam WIB.

Pasukan Marcos Sorato itu imbang dengan skor 7-7 kontra Afghanistan. Sejatinya skor itu terbilang baik mengingat awalnya Timnas Futsal Indonesia sempat tertinggal jauh dari lawannya tersebut.

Bayangkan saja Timnas Futsal Indonesia tertinggal 2-5 di babak pertama. Namun, pada babak kedua Timnas Futsal Indonesia mampu bangkit.

Empat gol tercipta, sementara Afghanistan hanya mampu menambahkan dua gol. Sayangnya ketika skor berubah menjadi 6-7, waktu tersisa tak banyak.

Dalam futsal memang waktu satu menit saja berjalan cukup lama. Hebatnya, mental Timnas Futsal Indonesia sangat luar biasa karena pada akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7 ketika laga menyisakan 50 detik.

Sisa 50 detik itu terus dipakai Timnas Futsal Indonesia untuk menyerang. Sayangnya skor tak berubah dan membuat laga berakhir 7-7.