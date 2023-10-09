Akun Medsos KMSK Deinze Dirujak Netizen Usai Marselino Ferdinan Dilepas ke Timnas Indonesia

Marselino Ferdinan dilepas KMSK Deinze namun diharapkan tidak bermain untuk Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

AKUN medsos KMSK Deinze dirujak netizen usai Marselino Ferdinan dilepas ke Timnas Indonesia. Klub asal Belgia tersebut mengumumkan keputusan ini pada Jumat (6/10/2023) lalu melalui akun Instagram resminya.

Pemain berusia 19 tahun tersebut dilepas guna memperkuat Timnas Indonesia dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober 2023 mendatang.

Alih-alih mendapatkan dukungan, akun medsos KMSK Deinze justru dirujak netizen usai Marselino Ferdinan dilepas ke Timnas Indonesia.

Hal tersebut terlihat dalam Instagram KMSK Deinze yang mengunggah foto Lino -sapaan akrabnya- sebagai pengumuman bahwa gelandang serang tersebut akan membela Timnas Indonesia.

“Marselino Ferdinan telah dipanggil oleh Tim Nasional Indonesia untuk babak awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 melawan Brunei Darussalam. Marselino akan melanjutkan rehabilitasinya di Indonesia sambil mendukung rekan-rekannya dalam babak kualifikasi. Semoga selamat dalam perjalanan dan segera berjumpa lagi Lino,” tulis KMSK Deinze.

Dalam unggahan tersebut, tidak sedikit netizen Indonesia yang menuliskan komentar menohok. Namun banyak juga yang justru mengkhawatirkan kondisi Marselino Ferdinan.