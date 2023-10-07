Penyebab KMSK Deinze Minta Marselino Ferdinan Tak Diturunkan di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

PENYEBAB KMSK Deinze minta Marselino Ferdinan tak diturunkan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam akan dibahas di sini. Sebab, sang pemain berusia 19 tahun masih dalam proses pemulihan imbas cedera yang dialaminya.

Marselino Ferdinan termasuk dalam skuad Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk jeda internasional Oktober 2023 ini. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Itu agak mengejutkan karena Marselino Ferdinan sebelumnya diragukan untuk tampil akibat cedera hamstring yang membuatnya harus menepi dalam beberapa laga terakhir bersama KMSK Deinze. Namun, sang pemain tetap akan datang ke Indonesia sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Nova Arianto.

“Marselino tetap akan datang,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI) via pesan singkat, Kamis (5/10/2023) lalu.

Namun demikian, KMSK Deinze tidak mengharapkan Marselino Ferdinan untuk mendapatkan menit bermain. Klub kasta kedua Liga Belgia itu mengumumkan bahwa Marselino hanya akan mendukung rekan-rekan setimnya dalam dua partai kontra Brunei nanti.