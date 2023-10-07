Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pelatih Kelas Dunia yang Remehkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Juara Piala Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |10:14 WIB
4 Pelatih Kelas Dunia yang Remehkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Juara Piala Dunia!
Berikut 4 pelatih kelas dunia yang remehkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pelatih kelas dunia yang meremehkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia pelan-pelan berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Namun, ada saja yang meremehkan Timnas Indonesia dengan berbagai ucapan. Ironisnya, kesan meremehkan itu dilontarkan sejumlah pelatih yang bersua Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 4 pelatih kelas dunia yang remehkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong:

4. Park Hang-seo

Park Hang-seo

Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, menyebut Timnas Indonesia bukanlah tim kuat. Ia pun mengumbar fakta bahwa dirinya tak pernah kalah dari Timnas Indonesia selama enam tahun (2017-2023) membesut Timnas Vietnam.

“Statistik terkadang bisa dipecahkan. Namun, sejak saya menjadi juru taktik Timnas Vietnam, saya tak pernah kalah dari Indonesia,” kata Park Hang-seo, mengutip dari The Thao 247.

3. Alexandre Polking

Alexandre Polking

Alexandre Polking menyindir Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Ia mengatakan Vietnam yang seharusnya finis sebagai juara Grup B, bukan Timnas Indonesia. Karena Vietnam hanya finis sebagai runner-up Grup B, Vietnam dipertemukan dengan juara Grup A, Thailand, di semifinal Piala AFF 2020.

“Vietnam tidak beruntung ketika gagal mengalahkan Indonesia. Alhasil, mereka menjadi runner-up grup dan bertemu kami di semifinal. Bisa dibilang bukan hanya saya, tapi banyak orang yang memprediksi Vietnam bakal finis juara grup,” kata Alexandre Polking kepada salah satu televisi Thailand, mengutip dari Zing News.

Halaman:
1 2
      
