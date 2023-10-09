Lawan Tim Asia Tenggara Pertama Kali Bersama Timnas Indonesia, Rafael Struick Penasaran Cara Main Brunei Darussalam

JAKARTA - Rafael Struick akan bermain melawan tim asal Asia Tenggara pertamanya, yakni Timnas Brunei Darussalam, sejak resmi menjadi bagian Timnas Indonesia pada 2023. Ia pun penasaran ingin menjajal kekuatan tim ASEAN.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu digelar dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB.

Usai mengantar Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024, Struick kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk turut membela Tim Merah Putih di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Baginya, laga kontra Brunei Darussalam akan menjadi pengalaman pertama menjajal kekuatan di Asia Tenggara.

Tentu hal itu akan menjadi modal bagus dalam karier Struick di level internasional. Terlebih, gengsi dan rivalitas sesama tim Asia Tenggara cukup tinggi.

Struick mengakui penasaran dengan cara bermain tim Asia Tenggara. Untuk memenuhi rasa penasarannya itu, pemain ADO Den Haag tersebut ingin berdiskusi lebih jauh dengan tim pelatih dan rekan setim mengenai cara bermain tim negara tetangga.

“Saya harus membicarakan (dengan tim pelatih) mengenai bagaimana pertandingan terakhir mereka (Brunei Darussalam), dan juga bagaimana pengalaman para pemain (Timnas Indonesia dalam menghadapi tim Asia Tenggara),” kata Struick pada wawancara bersama media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (9/10/2023).