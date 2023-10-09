Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Tim Asia Tenggara Pertama Kali Bersama Timnas Indonesia, Rafael Struick Penasaran Cara Main Brunei Darussalam

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:20 WIB
Lawan Tim Asia Tenggara Pertama Kali Bersama Timnas Indonesia, Rafael Struick Penasaran Cara Main Brunei Darussalam
Rafael Struick penasaran dengan gaya main Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Struick akan bermain melawan tim asal Asia Tenggara pertamanya, yakni Timnas Brunei Darussalam, sejak resmi menjadi bagian Timnas Indonesia pada 2023. Ia pun penasaran ingin menjajal kekuatan tim ASEAN.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu digelar dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB.

Pratama Arhan. Rafael Struick. Elkan Baggott. (Maulana Yusuf/MPI)

Usai mengantar Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024, Struick kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk turut membela Tim Merah Putih di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Baginya, laga kontra Brunei Darussalam akan menjadi pengalaman pertama menjajal kekuatan di Asia Tenggara.

Tentu hal itu akan menjadi modal bagus dalam karier Struick di level internasional. Terlebih, gengsi dan rivalitas sesama tim Asia Tenggara cukup tinggi.

Struick mengakui penasaran dengan cara bermain tim Asia Tenggara. Untuk memenuhi rasa penasarannya itu, pemain ADO Den Haag tersebut ingin berdiskusi lebih jauh dengan tim pelatih dan rekan setim mengenai cara bermain tim negara tetangga.

“Saya harus membicarakan (dengan tim pelatih) mengenai bagaimana pertandingan terakhir mereka (Brunei Darussalam), dan juga bagaimana pengalaman para pemain (Timnas Indonesia dalam menghadapi tim Asia Tenggara),” kata Struick pada wawancara bersama media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (9/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635475/6-atlet-pbsi-degradasi-dari-pelatnas-reza-al-fajri-mengundurkan-diri-bta.webp
6 Atlet PBSI Degradasi dari Pelatnas, Reza Al Fajri Mengundurkan Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Hasil French Open 2025: Jonatan Christie Jinakkan Kenta Nishimoto 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement