Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Menang 15-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia menang 15-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong antar Timnas Indonesia menang agregat 15-0 atas Brunei Darussalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Sekadar diketahui, Shin Tae-yong akan memimpin skuad Timnas Indonesia dalam dua laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Sesuai jadwal, leg pertama dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Kemudian, leg II digelar di Stadion Hassanan Bolkiah Stadium pada Selasa, 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB.

(Timnas Indonesia menang 7-0 atas Brunei di Piala AFF 2022. Foto: PSSI)

Potensi Timnas Indonesia menang dengan supertelak atas Brunei Darussalam terbuka lebar. Sebab, di atas kertas, secara kualitas Timnas Indonesia masih di atas Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia pernah menang 7-0 atas Brunei Darussalam asuhan Mario Rivera. Momen itu terjadi di fase grup Piala AFF 2022.

Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong beberapa kali mengantarkan skuad Garuda menang telak. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia pernah menang 7-0 atas Nepal hingga menghajar Laos 5-1.

Bahkan di level U-23, Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024! Satu lagi, seperti yang sudah disampaikan di atas, Brunei Darussalam jauh dari kata baik.