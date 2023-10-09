Klasemen Liga Inggris 2023-2024 Kelar Arsenal vs Manchester City: Menang 1-0, The Gunners Langsung Depak The Citizens dari Posisi 2

KLASEMEN Liga Inggris 2023-2024 kelar Arsenal vs Manchester City akan diulas dalam artikel ini. Posisi Arsenal sendiri langsung melesat ke urutan kedua usai sukses membungkam The Citizens -julukan Man City- dengan skor 1-0.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Arsenal vs Manchester City yang digelar di Stadion Emirates, London, Senin (9/10/2023) dini hari WIB. Gol semata wayang The Gunners -julukan Arsenal- dalam laga itu dicetak oleh Gabriel Martinelli di menit ke-86.

Kemenangan itu membuat Arsenal total mengemas 20 poin saat ini. Perolehan poin itu langsung membawa The Gunners naik satu peringkat ke posisi 2 pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Arsenal mendepak Man City yang sebelumnya menempati posisi itu. Perolehan poin Man City pun tak berubah saat ini. Mereka masih mengemas 18 poin sehingga menduduki peringkat 3 saat ini.

Sementara itu, posisi pertama di klasemen Liga Inggris 2023-2024 kini diisi oleh Tottenham Hotspur. Mereka sejatinya memiliki poin saja dengan Arsenal, yakni 20 angka.

Secara selisih gol, Tottenham dan Arsenal pun punya catatan sama saat ini. Keduanya mencatatkan selisih gol +10. Tetapi, Tottenham unggul dalam catatan jumlah gol yang dicetak. Tottenham total sudah mencetak 18 gol, sementara Arsenal baru 16.