Penyebab Australia Disebut Lebih Pilih Ajak Singapura dan Malaysia Jadi Partner Tuan Rumah Piala Dunia 2034 ketimbang Indonesia

Tragedi Kanjuruhan jadi alasan Australia tak libatkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 (Foto: ist)

PENYEBAB Australia disebut lebih pilih ajak Singapura dan Malaysia jadi partner tuan rumah Piala Dunia 2034 ketimbang Indonesia akan diulas Okezone. Ada dua penyebab Negeri Kangguru itu dikabarkan tak memilih Indonesia, salah satunya gara-gara tragedi Kanjuruhan.

Sebelumnya, FIFA mengumumkan tuan rumah Piala Dunia 2034 diperuntukkan untuk negara yang berada di konfederasi Asia (AFC) dan Oseania (OFC). Negara anggota AFC dan OFC bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang paling bergengsi sejagat dunia ini.

“Disepakati juga bahwa sejalan dengan prinsip rotasi konfederasi dan menjamin kondisi terbaik untuk menjadi tuan rumah turnamen, proses penawaran untuk edisi 2030 dan 2034 dilakukan secara bersamaan, dengan asosiasi anggota FIFA dari wilayah AFC dan OFC diundang untuk mengajukan tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034,” bunyi pernyataan resmi FIFA.

Australia pun berencana mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Negeri Kangguru itu dikabarkan akan mengajak sejumlah negara tetangga, yakni Selandia Baru dan juga Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2024.

Kabarnya, ajakan itu sudah ada sejak 2021. Namun, Australia kini dikabarkan lebih pilih ajak Singapura dan Malaysia jadi partner tuan rumah Piala Dunia 2034 ketimbang Indonesia. Mengapa bisa begitu?

Menurut media Australia, Sydney Morning Herald, penyebabnya karena Indonesia memiliki memori kelam yakni tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa. Bagaimana tidak, tragedi tersebut jadi tragedi terburuk di pertandingan sepakbola dalam 60 tahun terakhir.