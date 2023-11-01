Breaking News: Presiden FIFA Gianni Infantino Pastikan Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

PRESIDEN FIFA, Gianni Infantino, mengungkapkan bahwa gelaran Piala Dunia 2034 akan berlangsung di Arab Saudi. Infantino juga menyampaikan bahwa proses pengajuan sebagai tuan rumah telah disetujui FIFA dan perwakilan keenam konfederasi.

Infantino menyampaikan hal tersebut melalui akun instagram resmi milikinya. Orang nomor satu FIFA itu menjelaskan bahwa tiga edisi Piala Dunia ke depan, yakni edisi 2026. 2030, dan 2034 akan berlangsung di lima benua dan 10 negara.

“Acara terakbar di dunia akan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada tahun 2026 di Amerika Utara. Dua edisi berikutnya Piala Dunia FIFA akan diselenggarakan di Afrika (Maroko) dan Eropa (Portugal dan Spanyol) dengan tiga pertandingan selebrasi dimainkan di Amerika Selatan (Argentina, Paraguay, dan Uruguay pada tahun 2030 dan di Asia (Arab Saudi) pada tahun 2034,” tulis Infantino dalam akun instagramnya, Rabu (1/11/2023).

“Tiga edisi, lima benua, dan sepuluh negara terlibat dalam pementasan pertandingan di turnamen tersebut. Itulah yang menjadikan sepak bola benar-benar mendunia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Infantino mengatakan bahwa proses pengajuan telah disetujui oleh FIFA dan keenam konfederasi. Pria berusia 53 tahun ini menyambut baik gelaran Piala Dunia yang akan digelar pada lima benua dalam tiga edisi ke depan. Hal ini menjadi nilai positif bahwa sepakbola menyatukan dunia.

“Proses penawaran disetujui melalui konsensus melalui Dewan FIFA, di mana keenam konfederasi terwakili. Setelah dialog konstruktif dan konsultasi ekstensif. Terima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam pertukaran positif ini,” imbuhnya.