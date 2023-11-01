Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Presiden FIFA Gianni Infantino Pastikan Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:24 WIB
Breaking News: Presiden FIFA Gianni Infantino Pastikan Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 (Foto: Reuters)
A
A
A

PRESIDEN FIFA, Gianni Infantino, mengungkapkan bahwa gelaran Piala Dunia 2034 akan berlangsung di Arab Saudi. Infantino juga menyampaikan bahwa proses pengajuan sebagai tuan rumah telah disetujui FIFA dan perwakilan keenam konfederasi.

Infantino menyampaikan hal tersebut melalui akun instagram resmi milikinya. Orang nomor satu FIFA itu menjelaskan bahwa tiga edisi Piala Dunia ke depan, yakni edisi 2026. 2030, dan 2034 akan berlangsung di lima benua dan 10 negara.

“Acara terakbar di dunia akan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada tahun 2026 di Amerika Utara. Dua edisi berikutnya Piala Dunia FIFA akan diselenggarakan di Afrika (Maroko) dan Eropa (Portugal dan Spanyol) dengan tiga pertandingan selebrasi dimainkan di Amerika Selatan (Argentina, Paraguay, dan Uruguay pada tahun 2030 dan di Asia (Arab Saudi) pada tahun 2034,” tulis Infantino dalam akun instagramnya, Rabu (1/11/2023).

“Tiga edisi, lima benua, dan sepuluh negara terlibat dalam pementasan pertandingan di turnamen tersebut. Itulah yang menjadikan sepak bola benar-benar mendunia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Infantino mengatakan bahwa proses pengajuan telah disetujui oleh FIFA dan keenam konfederasi. Pria berusia 53 tahun ini menyambut baik gelaran Piala Dunia yang akan digelar pada lima benua dalam tiga edisi ke depan. Hal ini menjadi nilai positif bahwa sepakbola menyatukan dunia.

“Proses penawaran disetujui melalui konsensus melalui Dewan FIFA, di mana keenam konfederasi terwakili. Setelah dialog konstruktif dan konsultasi ekstensif. Terima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam pertukaran positif ini,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/51/2912390/cristiano-ronaldo-jadi-alasan-fifa-tunjuk-arab-saudi-sebagai-tuan-rumah-piala-dunia-2034-oe5ccfBQrO.jpg
Cristiano Ronaldo Jadi Alasan FIFA Tunjuk Arab Saudi sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2034?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/51/2911816/australia-mundur-arab-saudi-dipastikan-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034-M2jEgjZkTj.jpg
Australia Mundur, Arab Saudi Dipastikan Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/51/2905019/media-vietnam-soroti-indonesia-yang-batal-maju-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034-3AGIAuM8wp.jpg
Media Vietnam Soroti Indonesia yang Batal Maju Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/51/2903313/resmi-pssi-dukung-arab-saudi-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034-jfIWIb0L9D.jpg
Resmi, PSSI Dukung Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643845/cek-jadwal-dan-link-motogp-valencia-2025-di-vision-seri-penutup-musim-hpo.webp
Cek Jadwal dan Link MotoGP Valencia 2025 di VISION+, Seri Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/zinedine_zidane_pernah_menjadi_bintang_di_real_mad.jpg
Momen Langka! Zidane Ngamuk dan Semprot Rekan Setim dengan Kata-Kata Kasar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement