HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Australia Sindir Indonesia Gara-Gara Tragedi Kanjuruhan, Pilih Ajak Malaysia dan Singapura Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |22:31 WIB
Media Australia Sindir Indonesia Gara-Gara Tragedi Kanjuruhan, Pilih Ajak Malaysia dan Singapura Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034!
Tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 2022. (Foto: Avirista Midaada/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Sydney Morning Herald, sindir Indonesia gara-gara tragedi Kanjuruhan. Pilih ajak Malaysia dan Singapura untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Sebagaimana diketahui, Australia berencana mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Tak sendirian, Australia dikabarkan berencana mengajak sejumlah negara tetangga, termasuk di Asia Tenggara untuk menjadi tuan rumah perhelatan sepakbola paling bergengsi di dunia itu.

Media Australia

Sebelumnya, Australia dikabarkan mengajak Selandia Baru dan juga Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2024. Bahkan, ajakan itu dikabarkan sudah ada sejak 2021.

Tetapi, Australia kini dikabarkan memilih negara lainnya, bukan Indonesia. Mereka dikabarkan lebih memilih mengajak Singapura dan Malaysia.

Dilansir dari Sydney Morning Herald, Sabtu (7/10/2023), penyebab Australia pilih ajak Malaysia dan Singapura karena memori tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu memang menjadi sorotan besar karena jadi tragedi terburuk di pertandingan sepakbola dalam 60 tahun terakhir.

“Ketika fans tim Indonesia, Arema FC, menyerbu lapangan tahun lalu setelah kalah dari rivalnya, Persebaya Surabaya, dan memicu bencana stadion terburuk dalam hampir 60 tahun, menewaskan 135 orang, dampaknya terasa di seluruh dunia,” tulis Sydney Morning Herald.

“Di Australia, hal ini melemahkan ambisi lama untuk menjadi tuan rumah turnamen olahraga terbesar di dunia, yakni Piala Dunia FIFA putra,” lanjutnya.

“Rencana penawaran tiga arah, antara Australia, Indonesia, dan Selandia Baru untuk edisi tahun 2034 telah dibahas secara longgar. Mereka sekarang tergelincir,” tulis Sydney Morning Herald.

Telusuri berita bola lainnya
