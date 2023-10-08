Jude Bellingham Samai Rekor Cristiano Ronaldo, Usai Bawa Real Madrid Bantai Osasuna 4-0!

CATATAN fantastis diukir pemain bintang Real Madrid, Jude Bellingham, usai berhasil membawa timya membantai Osasuna 4-0 dalam pekan ke-9 Liga Spanyol 2023-2024. Dia kini menyamai catatan Cristiano Ronaldo!

Ya, Jude Bellingham tampil gemilang di laga Real Madrid vs Osasuna yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, pada Sabtu 7 Oktober 2023 malam WIB. Dia sukses mencetak brace alias dua gol dalam laga itu.

Kesuksesan itu membawa Bellingham sudah mencatatkan total 10 gol dari semua kompetisi bersama Real Madrid musim ini. Rinciannya, Bellingham sudah mencatatkan delapan gol dari delapan pertandingan di Liga Spanyol musim ini.

Dua gol lainnya untuk Los Blancos -julukan Real Madrid- dijaringkan saat dia bermain di Liga Champions. Menariknya, Bellingham menjadi pemain satu-satunya yang menyamai rekor Cristiano Ronaldo saat baru bergabung dengan Real Madrid.

Menurut catatan Opta Jose (@OptaJose), Bellingham menjadi pemain kedua yang mencetak tujuh gol dalam delapan laga pertama di Liga Spanyol setelah Ronaldo.