Marcus Rashford Masih Melempem, Erik Ten Hag: Dia Akan Kembali Tajam

MANCHESTER - Marcus Rashford belum menunjukkan performa maksimal bersama Manchester United musim ini. Meski demikian, pelatih Man United, Erik Ten Hag, yakin cepat atau lambat pemainnya itu akan kembali tajam.

Rashford menjadi pilihan utama Ten Hag saat Man United menang 2-1 atas Brentford, Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Rashford yang bermain sejak awal ditarik keluar pada menit ke-63 dan digantikan dengan Alejandro Garnacho.

Harus diakui, Rashford masih belum bisa menunjukkan ketajamannya bersama Setan Merah. Penyerang asal Inggris itu tercatat baru mengemas satu gol dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan bersama Man Unted di semua kompetisi. Kendati begitu, Ten Hag tidak terlalu ambil pusing soal tumpulnya pemain tersebut.

Ahli strategi asal Belanda itu mengungkapkan bahwa Rashford saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan ketajamannya. Menurutnya, striker berusia 25 tahun itu hanya butuh mencetak satu gol dan setelah itu akan kembali tajam karena kepercayaan dirinya telah kembali.

"Selalu begitu. Striker, ketika mereka tidak mencetak gol untuk sesaat, mereka membutuhkan satu gol itu, lalu melewatinya," kata Ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Minggu (7/10/2023).

"Kami telah melihat dalam beberapa minggu terakhir bahwa dia datang di posisi yang baik, sekarang dia sedang berjuang, tetapi ini akan berlalu karena semua orang tahu kualitasnya," sambungnya.