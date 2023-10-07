Hasil Manchester United vs Brentford di Liga Inggris 2023-2024: Scott McTominay Jadi Pahlawan, Setan Merah Menang Dramatis 2-1!

MANCHESTER – Manchester United berhasil menang dramatis atas Brentford 2-1 dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United bermain pasif pada awal pertandingan di babak pertama. Tampil di depan pendukung sendiri, mereka justru dibombardir serangan oleh Brentford.

Tetapi, Man United berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Memasuki pertengahan pertandingan, pasukan Erik Ten Hag pun perlahan mencoba membangun.

Akan tetapi, Man United justru kebobolan pada menit ke-26 karena kesalahan defensif. Umpan kurang matang dari Casemiro mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Brentford, Mathias Jensen (26’) yang tak terkawal kemudian melepaskan tembakan. Brentford pun unggul 1-0!

Setelah gol itu, jual beli serangan terjadi hingga memasuki menit akhir pertandingan babak pertama. Pada akhirnya, Brentford mampu mengungguli Manchester United 1-0 di paruh pertama.