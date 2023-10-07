Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Brentford di Liga Inggris 2023-2024: Scott McTominay Jadi Pahlawan, Setan Merah Menang Dramatis 2-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |23:13 WIB
Hasil Manchester United vs Brentford di Liga Inggris 2023-2024: Scott McTominay Jadi Pahlawan, Setan Merah Menang Dramatis 2-1!
Laga Manchester United vs Brentford. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Manchester United vs Brentford di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Setan Merah -julukan Man United- sukses meraih kemenangan dengan skor dramatis 2-1.

Laga Manchester United vs Brentford digelar di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Scott McTominay jadi pahlawan Man United dalam laga ini. Sebab, dia sukses mencetak brace jelang akhir laga (90+3’ dan 90+7’).

Manchester United vs Brentford

MANCHESTER – Manchester United berhasil menang dramatis atas Brentford 2-1 dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United bermain pasif pada awal pertandingan di babak pertama. Tampil di depan pendukung sendiri, mereka justru dibombardir serangan oleh Brentford.

Tetapi, Man United berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Memasuki pertengahan pertandingan, pasukan Erik Ten Hag pun perlahan mencoba membangun.

Akan tetapi, Man United justru kebobolan pada menit ke-26 karena kesalahan defensif. Umpan kurang matang dari Casemiro mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Brentford, Mathias Jensen (26’) yang tak terkawal kemudian melepaskan tembakan. Brentford pun unggul 1-0!

Setelah gol itu, jual beli serangan terjadi hingga memasuki menit akhir pertandingan babak pertama. Pada akhirnya, Brentford mampu mengungguli Manchester United 1-0 di paruh pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/bek_fc_twente_mees_hilgers.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru di FC Twente, Masa Depan Makin Suram
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement