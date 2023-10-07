Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Pernah Merumput di Indonesia, Pelatih Burkina Faso U-17 Penuh Antusias Jalani Turnamen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |03:36 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Pernah Merumput di Indonesia, Pelatih Burkina Faso U-17 Penuh Antusias Jalani Turnamen
Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia mulai 10 November 2023. (Foto: FIFA)
OUAGADOUGOU – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Burkina Faso U-17, Brahima Traore, menyambut penuh antusias Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Traore memiliki memori manis dengan pernah merumput di kompetisi sepakbola Indonesia.

Traore memiliki kenangan manis dengan pernah membela sejumlah klub di Indonesia. Di antaranya, ada Persib Bandung, Gresik United, dan Persiraja Banda Aceh.

Brahima Traore

Dengan begitu, Traore akan kembali menyambangi Indonesia bukan sebagai pemain. Dia akan datang dengan peran baru, yakni menjadi pelatih Timnas Burkina Faso U-17 untuk ajang Piala Dunia U-17 2023.

“Semua kenangan saat saya berada di negara yang indah ini teringat kembali,” kata Traore, dilansir dari situs resmi FIFA, Sabtu (7/10/2023).

“Banyak orang menelefon dan berkata, 'Ah! Anda akan kembali ke negara Anda!’. Saya akan mencoba bertemu dengan beberapa teman Indonesia lagi dan saya akan merasa familier,” sambungnya.

Traore mengungkapkan betapa pentingnya Piala Dunia U-17 ini untuk para pemain muda Burkina Faso. Dia mengatakan anak asuhnya harus memberikan performa terbaiknya karena bisa menjadi batu loncatan dalam karier mereka ke depannya.

