Persaingan Juara Berat, Inter Milan Ogah Jemawa meski Kini Puncaki Klasemen Liga Italia 2023-2024

MILAN – Pemain Inter Milan, Federico Dimarco, ogah jemawa mendapati timnya kini kukuh memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, persaingan merebut gelar juara LIga Italia dipastikan berjalan berat.

Tak ayal, Federico Dimarco tak mau cepat puas dengan pencapaian saat ini. Dia pun mewaspadai sejumlah lawan yang diyakini bisa jadi pesaing berat Inter Milan.

“Pastinya Napoli, karena mereka menang tahun lalu. Lalu, ada Milan dan Juventus," ujar Dimarco, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (7/10/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan timnya harus bekerja keras sampai akhir musim. Dengan begitu, Inter Milan dapat meraih gelar ke-20 di Liga Italia.