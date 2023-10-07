Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Persaingan Juara Berat, Inter Milan Ogah Jemawa meski Kini Puncaki Klasemen Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |02:29 WIB
Persaingan Juara Berat, Inter Milan Ogah Jemawa meski Kini Puncaki Klasemen Liga Italia 2023-2024
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pemain Inter Milan, Federico Dimarco, ogah jemawa mendapati timnya kini kukuh memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, persaingan merebut gelar juara LIga Italia dipastikan berjalan berat.

Tak ayal, Federico Dimarco tak mau cepat puas dengan pencapaian saat ini. Dia pun mewaspadai sejumlah lawan yang diyakini bisa jadi pesaing berat Inter Milan.

Inter Milan

“Pastinya Napoli, karena mereka menang tahun lalu. Lalu, ada Milan dan Juventus," ujar Dimarco, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (7/10/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan timnya harus bekerja keras sampai akhir musim. Dengan begitu, Inter Milan dapat meraih gelar ke-20 di Liga Italia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634153/kabar-louis-van-gaal-ke-timnas-indonesia-pengamat-cari-pelatih-yang-punya-cv-jelas-wjd.webp
Kabar Louis van Gaal ke Timnas Indonesia, Pengamat: Cari Pelatih yang Punya CV Jelas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen.jpg
15 Istilah Tenis yang Populer Saat Nonton Janice Tjen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement