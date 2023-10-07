Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: Epic Comeback, The Blues Menang 4-1!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |23:39 WIB
Hasil Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: Epic Comeback, The Blues Menang 4-1!
Laga Burnley vs Chelsea di Liga Inggris. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Blues -julukan Chelsea- pun sukses melakukan comeback fantastis karena bisa meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Laga Burnley vs Chelsea digelar di Stadion Turf Moor, Burnley, Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Dalam laga itu, Chelsea harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Wilson Odebert (15’). Tetapi, Chelsea kemudian membalas 4 gol lewat aksi Cole Palmer (50’), Raheem Sterling (65’), Nicolas Jackson (74’), dan gol bunuh diri Ameen Al-Dakhil pada menit ke-42.

Burnley vs Chelsea

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal pertandingan. Meski Chelsea menguasai permainan di awal babak pertama, mereka akhirnya harus kebobolan lebih dahulu.

Tepatnya pada menit ke-15, Chelsea harus rela kecolongan gol. Ialah Wilson Odobert yang mencatatkan namanya di papan skor usai menjebol gawang tim tamunya yang dikawal Robert Sanchez. Burnley unggul 1-0!

Tertinggal, Chelsea berusaha mencetak gol balasan. Usaha Chelsea pun berbuah manis di menit ke-42. Pasalnya, Ameen Al Dakhil mencetak gol bunuh diri. Kedudukan pun menjadi imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim sama-sama berusaha mencetak gol tambahan. Namun, usaha Chelsea dan juga tuan rumah gagal berbuah manis. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
