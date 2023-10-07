Hasil Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: Epic Comeback, The Blues Menang 4-1!

HASIL Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Blues -julukan Chelsea- pun sukses melakukan comeback fantastis karena bisa meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Laga Burnley vs Chelsea digelar di Stadion Turf Moor, Burnley, Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Dalam laga itu, Chelsea harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Wilson Odebert (15’). Tetapi, Chelsea kemudian membalas 4 gol lewat aksi Cole Palmer (50’), Raheem Sterling (65’), Nicolas Jackson (74’), dan gol bunuh diri Ameen Al-Dakhil pada menit ke-42.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal pertandingan. Meski Chelsea menguasai permainan di awal babak pertama, mereka akhirnya harus kebobolan lebih dahulu.

Tepatnya pada menit ke-15, Chelsea harus rela kecolongan gol. Ialah Wilson Odobert yang mencatatkan namanya di papan skor usai menjebol gawang tim tamunya yang dikawal Robert Sanchez. Burnley unggul 1-0!

Tertinggal, Chelsea berusaha mencetak gol balasan. Usaha Chelsea pun berbuah manis di menit ke-42. Pasalnya, Ameen Al Dakhil mencetak gol bunuh diri. Kedudukan pun menjadi imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim sama-sama berusaha mencetak gol tambahan. Namun, usaha Chelsea dan juga tuan rumah gagal berbuah manis. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir babak pertama.