Bukannya Tertekan, Federico Chiesa Justru Nikmati Persaingan Juventus untuk Tampil di Liga Champions Musim Depan

TURIN – Pemain Juventus, Federico Chiesa, memastikan tak tertekan dengan persaingan ketat dalam memperebutkan tiket tampil di Liga Champions 2024-2025. Dia justru menikmati persaingan yang tersaji.

Federico Chiesa mengatakan seluruh elemen tim sudah berkomitmen membawa Juventus kembali dalam kompetisi terbaik di Eropa. Dia pun menikmati hal itu sambil berusaha memberikan performa terbaiknya.

"Tujuan kami adalah memasuki Liga Champions berikutnya, seperti yang telah kami lakukan tahun lalu," kata Federico Chiesa, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (7/10/2023).

Chiesa mengatakan saat ini memang harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Pasalnya, perjuangan yang harus dihadapi untuk merebut tiket mentas di Liga Champions memang tidak mudah karena harus bertahan di empat besar klasemen akhir Liga Italia.