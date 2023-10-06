Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masih Cedera, KMSK Deinze Sebut Marselino Ferdinan Tidak Main dan Hanya Temani Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:30 WIB
Masih Cedera, KMSK Deinze Sebut Marselino Ferdinan Tidak Main dan Hanya Temani Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/marselinoferdinan10)
A
A
A

DEINZE – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan dalam keadaan cedera saat dipanggil menghadapi Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pernyataan dari pihak klub Marselino, yakni KMSK Deinze, pemain berusia 19 tahun itu pun hanya akan menemai skuad Garuda selama kualifikasi dan tidak bermain karena harus melanjutkan pemulihan.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga leg pertama akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 mendatang.

Jelang laga tersebut, Timnas Indonesia lagi-lagi dihantam badai cedera. Selain Marselino, pemain lain yang cedera setealah dipanggil ke Tim Merah Putih adalah Jordi Amat dan Yance Sayuri.

Marselino Ferdinan bersama Shin Tae-yong

Namun berbeda dengan Jordi dan Yance yang dicoret dari skuad Timnas Indonesia, Marselino tetap merapat ke skuad Garuda. Hal itu telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto.

“Marselino tetap akan datang,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI) via pesan singkat, Kamis (5/10/2023) lalu.

