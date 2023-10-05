Dipanggil Timnas Indonesia dalam Keadaan Cedera Hamstring, Marselino Ferdinan Tetap Bela Garuda?

JAKARTA – Pemain KMSK Deinze, Marselino Ferdinan tengah mengalami cedera hamstring disaat namanya justru masuk ke dalam pemain yang dipanggil Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas apakah Marselino bakal dicoret seperti yang dialami Jordi Amat dan Yance Sayuri lantaran cedera?

Menurut pemaparan asisten pelatih Timnas Indonesia, Marselino tetap akan merapat ke skuad Timnas Indonesia. Nantinya Marselino akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada 12 Oktober 2023 mendatang. Terdapat kejanggalan pada aktivitas KMSK Deinze di media sosial jelang laga tersebut.

Pasalnya, klub asal Belgia itu belum mengumumkan bahwa Marselino dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebaliknya, KMSK Deinze hanya mengumumkan rekan Marselino, Ilhan Fandi yang dipanggil ke Timnas Singapura.

Tak ayal, KMSK Deinze diduga tak akan melepas Marselino ke skuad Merah Putih. Terlebih, pemain berposisi gelandang serang itu tengah mengalami cedera hamstring.

Namun pencinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir. Sebab asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto memastikan Marselino tetap akan merapat ke skuad Timnas Indonesia.