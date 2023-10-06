3 Alasan Million Manhoef Cocok Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Idaman Shin Tae-yong!

SEBANYAK 3 alasan Million Manhoef cocok perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pengamat sepakbola Ronny Pangemanan mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mengupayakan untuk mendapatkan jasa pemain keturunan di lini depan.

Nama Million Manhoef pun mencuat. Million Manhoef adalah pemain muda yang berbakat. Dia bermain sebagai penyerang atau winger untuk klub Vitesse Arnhem di kasta teratas Liga Belanda. Pada musim 2022-2023, dia mencetak sembilan gol dalam 33 pertandingan!

Million Manhoef memiliki kecepatan, kekuatan, dan kemampuan mencetak gol yang bagus. Dia bisa menjadi aset yang berharga bagi Timnas Indonesia. Setidaknya ada tiga faktor kenapa Million Manhoef cocok memperkuat Timnas Indonesia. Apa saja?

Berikut alasan Million Manhoef cocok perkuat Timnas Indonesia:

3. Memiliki Darah Indonesia





Million Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Suriname. Usut punya usut, sang kakek yang memiliki darah murni Indonesia.

Karena itu, Million Manhoef dapat diajukan untuk mendapatkan paspor Indonesia melalui jalur keturunan. Hal itulah yang dijalani Shayne Pattynama, Sandy Walsh dan lain-lain untuk mendapatkan paspor Indonesia.

2. Miliki Kecepatan, Kekuatan, dan Kemampuan Mencetak Gol yang Bagus





Million Manhoef memiliki kecepatan, kekuatan, dan kemampuan mencetak gol yang bagus. Dia bisa menjadi aset yang berharga bagi Timnas Indonesia.

Musim lalu, ia mengemas sembilan gol dari 33 pertandingan di Liga Belanda. Musim ini, Manhoef telah mengemas satu gol dari enam pertandingan Liga Belanda bareng Vitesse Arnhem.