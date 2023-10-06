3 Penyebab Shin Tae-yong Andalkan Rafael Struick di Lini Depan Timnas Indonesia, Nomor 1 Paling Dibutuhkan!

SEBANYAK 3 penyebab Shin Tae-yong andalkan Rafael Struick di lini depan Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Semenjak resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Rafael Struick sudah empat kali turun bersama Timnas Indonesia, baik itu di level U-23 maupun senior.

Hebatnya dalam empat penampilan itu, Shin Tae-yong selalu bermain starter. Lantas, apa saja faktor yang menyebabkan Shin Tae-yong memercayakan lini depan Timnas Indonesia kepada pemain ADO Den Haag ini?

Berikut 3 penyebab Shin Tae-yong andalkan Rafael Struick di lini depan Timnas Indonesia:

3. Kualitas Individu Rafael Struick





Rafael Struick adalah pemain yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang bagus. Ia bisa berlari dengan cepat untuk mengejar bola dan melewati lawan. Rafael Struick juga memiliki kekuatan yang bagus untuk merangsek ke kotak penalti dan mencetak gol.

Selain itu, Rafael Struick juga memiliki kemampuan untuk melepaskan tembakan yang akurat dari dalam dan luar kotak penalti. Tercatat dari empat pertandingan itu, penyerang 20 tahun ini mengemas satu gol bersama Timnas Indonesia.

2. Kebutuhan Tim





Rafael Struick adalah pemain yang cocok dengan kebutuhan tim Shin Tae-yong. Dia adalah pemain yang bisa bermain di berbagai posisi di lini depan (winger dan penyerang tengah), sehingga memberikan banyak pilihan bagi Shin Tae-yong.

Rafael Struick bisa bermain sebagai penyerang tengah, penyerang sayap, atau gelandang serang. Hal ini membuat Shin Tae-yong memiliki lebih banyak opsi dalam membangun serangan.