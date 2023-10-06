Karim Benzema Girang Arab Saudi Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

Karim Benzema menyambut baik inisiatif Arab Saudi untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 (Foto: Instagram)

JEDDAH – Bintang Al-Ittihad, Karim Benzema girang Arab Saudi mengajukkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Menurutnya, masa depan sepak bola Arab Saudi semakin cerah andai terpilih sebagai tuan rumah ajang empat tahunan itu.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) menjadi pihak pertama yang melayangkan tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Jika terpilih, maka edisi 2034 akan menjadi kali kedua Piala Dunia diselenggarakan di Timur Tengah setelah Qatar pada Piala Dunia 2022 lalu.

FIFA sendiri memang memberi jatah tuan rumah Piala Dunia 2034 ke negara Asia dan Oseania. Itu sebabnya peluang Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah terbuka lebar.

Terlebih fasilitas stadion dan prasarana di Arab Saudi sudah cukup mewah. Terbukti, pemain top dunia berbondong-bondong menyeberang ke klub Arab Saudi.

Benzema pun girang Arab Saudi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Eks pemain Real Madrid itu memberi selamat kepada pencinta sepak bola di Negeri Kurma tersebut.

Benzema juga menyebut masa depan sepak bola Arab Saudi semakin cerah andai resmi dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Dia tak bisa membayangkan betapa antusiasnya para fans jika Arab Saudi berhasil terpilih.

BACA JUGA: Roberto Mancini Angkat Bicara soal Arab Saudi yang Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

“Wow! Berita luar biasa. Masa depan cerah, selamat kepada semua teman dan penggemar saya di Arab Saudi atas pengumuman besar ini,” tulis Benzema lewat Twitter pribadinya, @Benzema, Jumat (6/10/2023).

“Saya tahu betapa Anda menyukai permainan ini dan apa artinya ini bagi Anda! Ini akan menjadi Piala Dunia yang luar biasa,” sambung jawara Liga Champions lima kali itu.