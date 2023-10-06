Roberto Mancini Angkat Bicara soal Arab Saudi yang Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

RIYADH – Pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, angkat bicara soal Arab Saudi yang ajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dia pun menyambut baik langkah Arab Saudi karena dinilai jadi tanda sepakbola di negara itu sangat siap menyambut pesta sepakbola dunia tersebut.

Mancini pun sangat mengapresiasi langkah dari Presiden Federasi Sepakbola Arab Saudi, Yasser Al Misehal. Pasalnya, sosok itu terus memberikan perubahan dalam sepakbola tim asal Timur Tengah tersebut.

"Momen yang sangat membanggakan bagi Yasser Al Misehal," kata Mancini, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (6/10/2023).

Mancini pun mengingat perjuangan Italia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia kedua kalinya. Hal itu terwujud pada 1990.

"Saya ingat mimpi itu menjadi kenyataan. Itu ketika saya negara menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 1990," jelas Mancini.