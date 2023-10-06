Saddil Ramdani Menggila di Sabah FC, Shin Tae-yong Contek Strategi Pelatih Malaysia demi Maksimalkan Potensi sang Pemain?

Saddil Ramdani tampil luar biasa bersama Sabah FC di laga kontra PSM Makassar (Foto: Instagram Sabah FC)

WINGER Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, menggila di Sabah FC. Lantas, apakah Shin Tae-yong akan contek strategi pelatih Malaysia demi maksimalkan potensi sang pemain 24 tahun kelahiran Sulawesi Tenggara itu di skuad Garuda?

Sebagaimana diketahui, Saddil Ramdani tampil gemilang saat Sabah FC membantai PSM Makassar 5-0 di matchday kedua Grup H AFC Cup 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (5/10/2023) malam WIB.

Saddil Ramdani dan kawan-kawan membuat Juku Eja –julukan PSM Makassar- tak berkutik pada laga tandangnya. Gol-gol kemenangan Sabah FC masing-masing dicetak Darren Lok (5', 46'), Gabriel Schmegel (36'), Stuart John Wilkin (73'), dan Farhan Roslan (90+3').

Berkat kemenangan telak 5-0 atas PSM Makassar, Sabah FC pun kini memimpin Grup H AFC Cup 2023-2024 dengan koleksi 6 poin dari dua laga. Sedangkan PSM Makassar terjerembab di dasar klasemen dengan 0 poin dari dua laga.

Selain membawa timnya meraih kemenangan telak, Saddil Ramdani keluar sebagai bintang lapangan di laga PSM Makassar vs Sabah FC. Pasalnya, tiga gol Sabah FC yang dicetak Darren Lok (6’, 46’) dan Gabriel Peres (36’) itu berawal dari assist Saddil Ramdani.

Selain mencetak hattrick assist dalam laga tersebut, Saddil Ramdani juga menjadi aktor utama dari kartu merah yang diperoleh kiper PSM Makassar, Reza Arya. Insiden itu bermula ketika Saddil berhasil lolos dari jebakan offside pada menit ke-57 dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Reza. Reza pun memilih melanggar pemain 24 taun itu sehingga wasit terpaksa mengeluarkan kartu merah.