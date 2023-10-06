Bantai RB Leipzig 3-1 di Liga Champions 2023-2024, Pemain Manchester City Ini Disanjung Habis Guardiola

LEIPZIG – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, melempar pujian setigggi langit kepada salah satu pemain mudanya usai sukses menang atas RB Leipzig di matchday kedua fase grup Liga Champions 2023-2024. Pemain itu adalah Rico Lewis.

Guardiola mengatakan Lewis merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dia latih sejauh ini. Dia juga melihat Lewis sebagai pemain yang luar biasa. Di usia 18 tahun, Lewis mampu bermain dengan cerdas di lini tengah.

"Pemain yang luar biasa. Pemain yang luar biasa. 18 tahun. Saya telah menjadi manajer selama 14, 15 tahun melatih pemain luar biasa," ujar Guardilla, dilansir dari laman resmi Man City, Jumat (6/10/2023).

“Untuk menemukan pemain seperti dia yang bermain sebagai penyerang, bagaimana dia harus bergerak di lini tengah, bek sayap yang masuk ke dalam dan bergerak di ruang terbuka. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya latih sejauh ini,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Man City berhasil memetik kemenangan atas RB Leipzig di Grup G Liga Champions 2023-2024. Mereka mengalahkan RB Leipzig dengan skor 3-1.