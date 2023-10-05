Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Berpotensi Debut di Timnas Indonesia Senior Asuhan Shin Tae-yong Usai Dicampakkan Indra Sjafri

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:28 WIB
3 Pemain yang Berpotensi Debut di Timnas Indonesia Senior Asuhan Shin Tae-yong Usai Dicampakkan Indra Sjafri
Shin Tae-yong berpotensi berikan debut untuk tiga pemain di Timnas Indonesia senior (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA tiga pemain yang berpotensi debut di Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong setelah dicampakkan oleh Indra Sjafri dalam beberapa ajang terakhir. Mereka adalah Dzaky Asraf, Arkhan Fikri, dan Hokky Caraka.

Shin Tae-yong akan kembali menangani Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ini. Dia dan Indra Sjafri nampaknya memiliki selera pemain yang berbeda, seperti halnya dengan Dzaky Asraf, Arkhan Fikri, dan Hokky Caraka.

Hokky Caraka

Ketiga pemain tersebut kompak absen pada ajang SEA Games 2023 dan Asian Games 2023 silam. Sebaliknya, kedua pemain tersebut merupakan anak emas Shin Tae-yong sejak persiapan Piala Dunia U-20 2023 yang batal digelar di tanah air.

Pada Agustus 2023 silam, Shin Tae-yong memanggil Arkhan Fikri di Piala AFF U-23 2023. Penampilan pemain Arema FC itu pun cukup konsisten hingga membawa Garuda Muda terbang hingga partai final.

Pada ajang itu, Shin Tae-yong sejatinya juga sempat memanggil Dzaky. Namun pemain tersebut tak dilepas oleh klubnya, PSM Makassar.

Pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, giliran Hokky yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-23. Hokky, Arkhan dan Dzaky pun bahu membahu membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Nama terakhir bahkan sempat dipinjam ke skuad Timnas Indonesia senior yang dihantui badai cedera jelang laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Namun sayang, saat itu debut senior Dzaky harus tertunda lantaran dirinya tak diturunkan kala Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement