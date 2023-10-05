3 Pemain yang Berpotensi Debut di Timnas Indonesia Senior Asuhan Shin Tae-yong Usai Dicampakkan Indra Sjafri

Shin Tae-yong berpotensi berikan debut untuk tiga pemain di Timnas Indonesia senior (Foto: PSSI)

ADA tiga pemain yang berpotensi debut di Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong setelah dicampakkan oleh Indra Sjafri dalam beberapa ajang terakhir. Mereka adalah Dzaky Asraf, Arkhan Fikri, dan Hokky Caraka.

Shin Tae-yong akan kembali menangani Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ini. Dia dan Indra Sjafri nampaknya memiliki selera pemain yang berbeda, seperti halnya dengan Dzaky Asraf, Arkhan Fikri, dan Hokky Caraka.

Ketiga pemain tersebut kompak absen pada ajang SEA Games 2023 dan Asian Games 2023 silam. Sebaliknya, kedua pemain tersebut merupakan anak emas Shin Tae-yong sejak persiapan Piala Dunia U-20 2023 yang batal digelar di tanah air.

Pada Agustus 2023 silam, Shin Tae-yong memanggil Arkhan Fikri di Piala AFF U-23 2023. Penampilan pemain Arema FC itu pun cukup konsisten hingga membawa Garuda Muda terbang hingga partai final.

Pada ajang itu, Shin Tae-yong sejatinya juga sempat memanggil Dzaky. Namun pemain tersebut tak dilepas oleh klubnya, PSM Makassar.

Pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, giliran Hokky yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-23. Hokky, Arkhan dan Dzaky pun bahu membahu membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Nama terakhir bahkan sempat dipinjam ke skuad Timnas Indonesia senior yang dihantui badai cedera jelang laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Namun sayang, saat itu debut senior Dzaky harus tertunda lantaran dirinya tak diturunkan kala Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan.