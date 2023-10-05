Bukan Georgina Rodriguez, Ini Perempuan yang Paling Dikagumi Cristiano Ronaldo

BUKAN Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyebut perempuan yang paling dikaguminya. Cristiano Ronaldo menyatakan bahwa perempuan yang paling dikaguminya adalah sang ibu, Maria Dolores Aveiro.

Cristiano Ronaldo sering memuji ibunya atas dukungannya yang tak henti-hentinya kepadanya. Ia mengatakan Maria Dolores Aveiro adalah inspirasi terbesarnya.

Cristiano Ronaldo (tengah) bersama Georgina Rodriguez (kiri) dan Maria Dolores (kanan)

Dalam sebuah wawancara dengan The Sun pada 2014, Cristiano Ronaldo mengatakan: "Ibu saya adalah perempuan yang paling saya kagumi di dunia. Ia adalah wanita yang sangat kuat dan dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia selalu tetap kuat dan positif. Dia adalah inspirasi terbesar saya,” kata Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo juga sering memposting foto dan video ibunya di media sosial. Pada ulang tahun ibunya yang ke-65 pada tahun 2022, Cristiano Ronaldo memposting foto ibunya di Instagram dengan caption: "Ibuku, cintaku, hidupku. Terima kasih telah selalu ada untukku. Aku mencintaimu lebih dari segalanya,” tulis pesepakbola peraih lima trofi ballon dOr ini.

Maria Dolores Aveiro adalah seorang wanita yang kuat dan tangguh. Ia membesarkan Cristiano Ronaldo sendirian karena sang ayah sering mabuk-mabukan.

Ia juga bekerja keras untuk menghidupi Cristiano Ronaldo dan ketiga kakaknya.Kekaguman Cristiano Ronaldo terhadap ibunya adalah bukti cinta dan penghargaannya yang mendalam kepadanya.