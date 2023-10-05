Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

PSG Bermain Menyerang saat Dibantai Newcastle United, Lucas Hernandez: Itu Pilihan Pelatih

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |09:45 WIB
PSG Bermain Menyerang saat Dibantai Newcastle United, Lucas Hernandez: Itu Pilihan Pelatih
Pelatih PSG, Luis Enrique (Foto: Reuters)
NEWCASTLE – Paris Saint-Germain (PSG) justru bermain menyerang saat dibantai Newcastle United di Liga Champions 2023-2024 dini hari tadi. Bek PSG, Lucas Hernandez mengatakan strategi itu adalah pilihan pelatih Luis Enrique.

Les Parisiens -julukan PSG- kalah 1-4 saat melawat ke markas Newcastle di Stadion St James Park, Kamis (5/10/2023) dini hari WIB. Empat gol yang bersarang ke gawang mereka dicetak oleh Miguel Almiron (17'), Dan Burn (39'), Sean Longstaff (50'), dan Fabian Schar (90+1'). Sedangkan satu gol Les Parisiens disumbang Hernandez di menit ke-56.

Hasil yang cukup mengejutkan tentunya karena PSG lebih diunggulkan ketimbang Newcastle untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Tapi kenyataannya justru Les Parisiens yang dibuat babak belur oleh The Magpies -julukan Newcastle United.

Tapi menariknya, PSG menerapkan formasi 4-2-4 di laga tersebut. Di mana, artinya mereka fokus ke lini serang tanpa memperhatikan lini tengah. Dan benar saja, Les Parisiens kerap kalah dalam duel di lini tengan dari Newcastle sehingga membuatnya babak belur terbantai.

Usai pertandingan, Hernandez mengatakan bahwa itu semua adalah pilihan dari Enrique. Mantan pemain Bayern Munchen itu tampak tidak puas dengan taktik itu karena nyatanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

“Itu adalah pilihan manajer. Kami mencoba membuat pertahanan mereka mendapat masalah, tapi tidak berhasil,” ujar Hernandez, dilansir dari Metro, Kamis (5/10/2023)..

1 2
      
