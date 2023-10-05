Advertisement
LIGA CHAMPION

Wonderkid Barcelona Lamine Yamal Cetak Rekor Baru yang Tak Mampu Dibuat Lionel Messi, Usai Jadi Starter Lawan FC Porto di Liga Champions

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:08 WIB
Lamine Yamal kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
PORTO – Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, mencetak rekor baru yang tak dibuat Lionel Messi selama berkarier bersama Blaugrana -julukan Barcelona. Rekor itu adalah menjadi pemain termuda yang diturunkan sebagai starter di Liga Champions.

Lamine Yamal mencatatkan rekor itu usai mendapat kesempatan bermain sejak awal di laga FC Porto vs Barcelona pada laga kedua fase Grup H Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Estadio do Dragao, Porto, pada Kamis (5/10/2023) dini hari WIB.

Lamine Yamal

Yamal menjadi satu-satunya pemain berusia 16 tahun yang tampil sebagai starter di Liga Champions 2023-2024. Rekor itu pun menjadi torehan Yamal bersama Blaugrana yang tidak pernah dicetak Lionel Messi.

Namun sayang, Yamal tidak bermain penuh pada laga tersebut. Jebolan Akademi Barcelona itu sudah tak terlihat di lapangan pada menit ke-71.

Xavi kemudian memasukkan Marcos Alonso sebagai pengganti wonderkidnya itu. Yamal dikabarkan sedang tidak enak badan dalam laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
