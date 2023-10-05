Hasil FC Porto vs Barcelona di Liga Champions 2023-2024: Dominan, Blaugrana Cuma Menang 1-0

PORTO - Hasil FC Porto vs Barcelona di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Do Dragao, Porto, Portugal, Kamis (5/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Blaugrana.

Gol tunggal Ferran Torres (45+1') sudah cukup untuk mengamankan tiga poin. Padahal, Barcelona tampil dominan sepanjang 90 menit.

Jalannya Pertandingan

Barcelona tampil dengan ciri khasnya di awal laga. Namun, FC Porto juga disiplin menjaga pertahanan. Duel-duel sengit pun terjadi sepanjang pertandingan.

Peluang baru tercipta di menit ke-17. Stephen Eustaquio mencoba peruntungan dengan melepaskan tembakan yang sayangnya mengarah ke pelukan Marc-Andre ter Stegen.

Tim tamu juga mendapat peluang di menit ke-23 lewat tendangan Joao Felix. Namun, Diogo Costa dengan sigap menepis bola ke atas. Selang tujuh menit, pemain asal Portugal itu kembali melakukan percobaan tetapi kali ini melenceng.

Kerja keras Barcelona akhirnya berbuah di penghujung babak pertama. Torres, yang masuk menggantikan Robert Lewandowski, berhasil memanfaatkan umpan terobosan manis Ilkay Gundogan untuk memastikan timnya memimpin 1-0 saat rehat.