Resmi! Barcelona Perpanjang Kontrak Lamine Yamal hingga 2026

BARCELONA resmi perpanjang kontrak wonderkid anyarnya, Lamine Yamal. Winger berusia 16 tahun itu meneken kontrak baru dengan durasi panjang, yakni hingga Juni 2026.

Barcelona mengumumkan kabar gembira ini melalui situs resmi mereka. Pihak Blaugrana sadar betul dengan potensi yang dimiliki Yamal.

Tak ayal, Barcelona memagari pemain asal Spanyol itu dengan klausul fantastis. Klausul itu mencapai 1 miliar euro atau sekira Rp16,3 triliun.

“FC Barcelona dan Lamine Yamal telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru yang mengikat sang pemain dengan klub hingga 30 Juni 2026, dengan klausul pembelian ditetapkan sebesar satu miliar euro,” tulis pernyataan Barcelona di laman resminya, Senin (2/10/2023).

Tentu saja, Barcelona memagari Yamal dengan klausul sebesar itu bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi mereka agar wonderkid anyarnya itu diincar oleh klub lain.

Yamal sendiri memang merupakan pemain akademi Barcelona. Performanya yang ciamik berhasil mencuri perhatian Xavi Hernandez, selaku pelatih Blaugrana.