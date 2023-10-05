Hasil RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions 2023-2024: The Citizens Menang 3-1!

LEIPZIG - Hasil RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Kamis (5/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Citizens.

Man City unggul duluan lewat gol Phil Foden (25'). Leipzig sempat menyamakan skor lewat Lois Openda di menit ke-48. Namun, Julian Alvarez (84') dan Jeremy Doku (90+2') memastikan raihan tiga poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tim tamu, Man City justru dominan memegang bola. Namun, peluang pertama mereka baru didapat di menit ke-19. Foden melepaskan tembakan yang tidak terlalu berbahaya, tetapi bola membentur tiang.

Jebolan akademi Man City itu kemudian benar-benar membuka skor di menit ke-25. Operan cantik Bernardo Silva menemukan Rico Lewis di sisi kanan. Umpan silangnya kemudian disepak masuk oleh Foden! Skor 1-0 untuk tim tamu.

Enam menit kemudian, Erling Haaland punya peluang untuk menggandakan skor. Dari sudut sempit, pemain asal Norwegia itu melepaskan tembakan, yang sayangnya masih meleset.

Setelah itu, sang juara bertahan terus menggempur pertahanan Leipzig. Namun, dominasi itu belum berbuah gol kedua. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum.