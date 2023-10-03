Rayakan Hari Jadi ke-50, BSJ Sambut Treble Trophy Tour bersama Legenda Manchester City

Pemain legendaris MCFC Shaun Wright-Phillips berpose di tengah empat trofi Manchester City di British School Jakarta, Minggu (1/10/2023). (Foto: dok BSJ)

TANGERANG SELATAN - Ada yang terasa berbeda dalam perayaan hari jadi British School Jakarta (BSJ) yang ke-50 kali ini. Keberadaan British School Jakarta sebagai sekolah internasional ini kian semarak dengan kedatangan empat trofi Manchester City Football Club (MCFC).

Keempat trofi fenomenal itu dibawa MCFC sebagai selebrasi klub sepak bola kenamaan asal Inggris tersebut dari tiga kompetisi yang berhasil mereka juarai.

Trofi-trofi bergengsi yang dipamerkan di lapangan Indoor BSJ yang berada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (1/10/2023) itu berasal dari hasil kejuaraan sepak bola Premier League, Piala FA, UEFA Champions League, dan UEFA Super Cup yang diraihnya pada musim 2022/2023.

Dalam sesi konferensi pers, Kepala Sekolah BSJ David Butcher menyambut hangat sekaligus mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran empat trofi dan sang legendanya Shaun Wright-Phillips di sekolah yang dipimpinnya.

“Bertepatan dengan hari jadi kami yang ke-50, trofi milik Manchester City yang hadir di sini merupakan gambaran semangat juara. Bukan hanya sebagai tim sepak bola, namun di bidang lain yang membutuhkan konsistensi tinggi untuk mencapai kesuksesan,” ujar David.

Pria berkebangsaan Inggris itu juga menyampaikan bahwa keberhasilan MCFC merengkuh gelar juara, dapat menjadi simbol semangat pantang menyerah dan juga kerja sama tim bagi lingkungan pendidikan, terlebih di bidang sepak bola.

“Sepak bola kompetisinya cukup bersaing dan dibutuhkan konsistensi serta determinasi yang tinggi,” ujarnya.