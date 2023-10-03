Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA

Rayakan Hari Jadi ke-50, BSJ Sambut Treble Trophy Tour bersama Legenda Manchester City

Yaomi Suhayatmi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |14:00 WIB
Rayakan Hari Jadi ke-50, BSJ Sambut Treble Trophy Tour bersama Legenda Manchester City
Pemain legendaris MCFC Shaun Wright-Phillips berpose di tengah empat trofi Manchester City di British School Jakarta, Minggu (1/10/2023). (Foto: dok BSJ)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Ada yang terasa berbeda dalam perayaan hari jadi British School Jakarta (BSJ) yang ke-50 kali ini. Keberadaan British School Jakarta sebagai sekolah internasional ini kian semarak dengan kedatangan empat trofi Manchester City Football Club (MCFC).

Keempat trofi fenomenal itu dibawa MCFC sebagai selebrasi klub sepak bola kenamaan asal Inggris tersebut dari tiga kompetisi yang berhasil mereka juarai.

Trofi-trofi bergengsi yang dipamerkan di lapangan Indoor BSJ yang berada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (1/10/2023) itu berasal dari hasil kejuaraan sepak bola Premier League, Piala FA, UEFA Champions League, dan UEFA Super Cup yang diraihnya pada musim 2022/2023.

Dalam sesi konferensi pers, Kepala Sekolah BSJ David Butcher menyambut hangat sekaligus mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran empat trofi dan sang legendanya Shaun Wright-Phillips di sekolah yang dipimpinnya.

“Bertepatan dengan hari jadi kami yang ke-50, trofi milik Manchester City yang hadir di sini merupakan gambaran semangat juara. Bukan hanya sebagai tim sepak bola, namun di bidang lain yang membutuhkan konsistensi tinggi untuk mencapai kesuksesan,” ujar David.

Kepala Sekolah BSJ David Butcher dalam sesi jumpa persnya mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran empat trofi sang legenda sepak bola Inggris di sekolah yang dipimpinnya bertepatan di hari ulang tahun British School yang ke-50. (Foto: dok iNews Media Group/Dede Sutrisna)


Pria berkebangsaan Inggris itu juga menyampaikan bahwa keberhasilan MCFC merengkuh gelar juara, dapat menjadi simbol semangat pantang menyerah dan juga kerja sama tim bagi lingkungan pendidikan, terlebih di bidang sepak bola.

“Sepak bola kompetisinya cukup bersaing dan dibutuhkan konsistensi serta determinasi yang tinggi,” ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/623/3177086//museum_uph-7xgk_large.jpg
Kemenbud RI Tetapkan Museum UPH sebagai Bagian dari Museum Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176868//chief_representative_meat_and_livestock_australia-WKjx_large.jpg
Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1632919/pemain-timnas-indonesia-u17-dilarang-main-media-sosial-selama-persiapan-piala-dunia-u17-dtf.webp
Pemain Timnas Indonesia U-17 Dilarang Main Media Sosial Selama Persiapan Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija dalam Tekanan, Mauricio Souza Harap The Jakmania Tak Berpaling
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement