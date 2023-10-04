Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Kontroversi yang Dibuat Wasit Liga Inggris 2023-2024 Akhir Pekan Lalu meski Ada VAR, Nomor 1 Diprotes Liverpool!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |00:02 WIB
3 Kontroversi yang Dibuat Wasit Liga Inggris 2023-2024 Akhir Pekan Lalu meski Ada VAR, Nomor 1 Diprotes Liverpool!
Wasit Simon Hooper menjadi pusaran kontroversi di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
BERIKUT tiga kontroversi yang dibuat wasit Liga Inggris 2023-2024 akhir pekan lalu meski ada Video Assistant Referee (VAR). Insiden-insiden itu sedikit mencoreng kapabilitas Badan Wasit Profesional Liga Inggris (PGMOL).

Kontroversi menjadi bahasan utama usai pekan ketujuh Liga Inggris 2023-2024. Sebab, ada beberapa keputusan wasit yang patut dipertanyakan oleh pencinta sepakbola.

Apa saja insiden itu? Berikut ulasannya, dihimpun dari Sportbible, Rabu (4/10/2023).

Pelanggaran Matt Turner terhadap Yoane Wissa di laga Nottingham Forest vs Brentford (Foto: Reuters/Lee Smith)

3. Penalti Diabaikan

Laga Nottingham Forest vs Brentford tak luput dari kontroversi. Sebab, wasit Paul Tierney tidak memberikan penalti untuk pelanggaran yang terjadi kepada Yoane Wissa.

Dari tayangan ulang, terlihat kiper Matt Turner menghadang striker Brentford itu dengan kakinya. Namun, Tierney mengabaikan hal itu meski sudah mengecek VAR.

2. Kartu Merah Diabaikan

Laga Fulham vs Chelsea yang digelar paling akhir, juga terdapat kontroversi. Hal itu terjadi setelah Carlos Vinicius diduga memukul Thiago Silva dengan sengaja.

Pelanggaran semacam itu biasanya berbuah kartu merah langsung. Akan tetapi, wasit Tim Robinson tidak bertindak apa-apa sekali pun sudah mengecek tayangan ulang.

