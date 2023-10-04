Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Bawa Real Madrid Kalahkan Napoli, Jude Bellingham Dipuji Carlo Ancelotti

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:40 WIB
Liga Champions 2023-2024: Bawa Real Madrid Kalahkan Napoli, Jude Bellingham Dipuji Carlo Ancelotti
Jude Bellingham menyumbangkan satu gol saat Real Madrid bertamu ke markas Napoli dini hari tadi (Foto: Reuters)
NAPLES - Real Madrid sukses mencuri kemenangan kala bertamu ke markas Napoli pada matchday kedua fase grup Liga Champions 2023-2024. Carlo Ancelotti menyoroti performa Jude Bellingham yang dinilai bermain sangat baik di laga dini hari tadi.

Bellingham mencetak gol kedua untuk Los Blancos pada laga tersebut. Digelar di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Real Madrid menang dengan skor 3-2 pada Rabu (4/10/2023) dini hari WIB.

Aksi Bellingham menjadi salah satu yang sukses mencuri perhatian pada laga itu. Ancelotti menilai eks penggawa Borussia Dortmund itu seakan sudah punya pengalaman banyak seperti pemain berusia 30 tahun.

Padahal usia Bellingham saat ini masih 20 tahun. Menurut Ancelotti, Bellingham bukan pemain biasa di usia tersebut.

"Saya terkejut dia baru berusia 20 tahun karena dia terlihat seperti berusia 30 tahun karena karakter dan sikapnya. Dia selalu fokus pada permainan dan tahu apa yang harus dia lakukan," ungkap Ancelotti dalam rilis resmi Real Madrid, Selasa (3/10/2023).

"Ini hal yang tidak biasa bagi anak berusia 20 tahun. Dia memiliki banyak kualitas, kekuatan fisik, dan keterampilan. Dia mengejutkan saya seperti yang dia lakukan pada orang lain," lanjutnya.

