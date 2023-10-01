Advertisement
LIGA SPANYOL

Jude Bellingham Terus Bersinar di Real Madrid, Posisi Luka Modric Semakin Terancam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |19:09 WIB
Jude Bellingham Terus Bersinar di Real Madrid, Posisi Luka Modric Semakin Terancam
Jude Bellingham terus bersinar bersama Real Madrid (Foto: Reuters/Albert Gea)
A
A
A

MADRID - Jude Bellingham terus bersinar bersama Real Madrid. Performa gelandang muda itu tentu saja mengancam posisi Luka Modric di starting eleven Los Blancos.

Terbaru, Bellingham berkontribusi dengan mencetak satu gol saat Real Madrid mengalahkan Girona dengan skor 3-0. Lanjutan Liga Spanyol 2023-2024 itu digelar di Stadion Montilivi, 30 September malam WIB.

Jude Bellingham menyumbang satu gol buat Real Madrid ke gawang Girona (Foto: Reuters/Albert Gea)

Itu merupakan gol ketujuh yang dicetak Bellingham untuk Madrid di semua kompetisi. Pemain asal Inggris itu membayar lunas kepercayaan pelatih Carlo Ancelotti yang lebih memilihnya ketimbang Modric.

Bellingham mengatakan saat ini memang sangat nyaman berada di Madrid karena terus diberikan kesempatan untuk menggali potensinya agar makin berkembang. Faktor itu yang membuatnya percaya diri terus menampilkan performa terbaik.

"Saya merasa nyaman dengan tim ini. Saya mempunyai kebebasan bergerak. Saya sangat menikmati sepak bola saya dan berada di sini," ucap Bellingham dilansir dari laman Real Madrid, Minggu (1/10/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan dalam pikirannya saat ini hanya memberi kemenangan demi kemenangan untuk Madrid. Oleh karena itu, Bellingham siap bekerja keras sebagai bentuk kontribusi bagi tim.



      
