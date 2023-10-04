Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Suporter Inter Milan Peringati Tragedi Kanjuruhan di Laga Kontra Benfica

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:25 WIB
Liga Champions 2023-2024: Suporter Inter Milan Peringati Tragedi Kanjuruhan di Laga Kontra Benfica
Suporter Inter Milan peringati tragedi Kanjuruhan di laga kontra Benfica (Foto: REUTERS)
A
A
A

SUPORTER Inter Milan peringati tragedi Kanjuruhan di laga kontra Benfica. Para suporter Nerazzurri – julukan Inter – yang memenuhi tribun utara alias curva nord tersebut menuntut keadilan untuk tragedi Kanjuruhan.

Para suporter Inter membentangkan spanduk berbahasa Inggris pada laga kedua mereka di Grup D Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu (4/10/2023) dini hari WIB.

Tragedi Kanjuruhan
Foto: Twitter/TancrediPalmeri

Inter berhasil memetik kemenangan pada laga tersebut. Gol semata wayang Marcus Thuram di menit ke-62 sukses membawa Nerazzurri menang dengan skor 1-0.

Kemenangan itu membawa Inter saat ini duduk di peringkat kedua klasemen grup D Liga Champions 2023-2024. Mereka telah memetik satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua laga yang dijalani.

Selain kemenangan, sisi kemanusiaan para fans Inter tersebut sukses mencuri simpatik. Mereka ikut mengingat peristiwa yang terjadi pada awal Oktober 2022 lalu.

Halaman:
1 2
      
