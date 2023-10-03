AS Roma Akhirnya Menang Lagi, Jose Mourinho Berterima Kasih kepada Suporter

ROMA – AS Roma akhirnya meraih kemenangan lagi setelah rentetan dua hasil negatif di Liga Italia 2023-2024. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho berterima kasih kepada para suporter yang selalu setia mendukung I Giallorossi -julukan AS Roma- dalam kondisi apapun.

AS Roma berhasil mengalahkan Frosinone 2-0 di pekan ketujuh Liga Italia 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Senin (2/10/2023) dini hari WIB. Itu merupakan kemenangan kedua AS Roma pada Liga Italia musim ini.

Sebelumnya, I Giallorossi terpuruk dengan dua kali imbang dan tiga kekalahan, termasuk saat dihajar Genoa 1-4 pada pekan lalu. Rentetan hasil buruk ini membuat peran The Special One -julukan Jose Mourinho- dipertanyakan.

Mourinho mengakui bahwa semua yang terjadi kepada AS Roma tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Sebab itu, pelatih asal Portugal tersebut sangat senang melihat I Giallorossi kembali memenangkan pertandingan.

“Saya jelaskan kemarin. Tiga bulan lalu, saya dicintai. saya diinginkan. Saya menciptakan kepanikan dengan gagasan saya mungkin akan pergi. Sekarang, tiga bulan kemudian setelah apa yang saya akui adalah awal musim yang buruk dalam hal hasil, namun ada banyak faktor di baliknya,” ucap Mourinho dikutip dari Football Italia, Senin (2/10/2023).

“Saya tahu apakah kami menang atau tidak hari ini, kami akan menunjukkan bahwa kami adalah teman, kami adalah tim, kami bersatu. Saya sangat, sangat senang mereka memenangkan pertandingan, karena ketika Anda kalah seperti yang kami alami pada pertengahan pekan, itu tidaklah mudah. Anda harus seimbang secara emosional dan memiliki mentalitas yang tepat untuk mencapai tujuan itu,” sambungnya.