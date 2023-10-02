PSSI Pastikan Timnas Indonesia U-17 Hadapi Eintracht Frankfurt U-19 di Laga Uji Coba

Para pemain Timnas Indonesia U-17 melangsungkan TC di Jerman untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

DORTMUND – Timnas Indonesia U-17 akan menggelar laga uji coba kontra Eintracht Frankfurt U-19. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) beberapa waktu lalu.

“Selama di Dortmund, tim U-17 Indonesia juga akan menjalani beberapa laga uji coba. Salah satunya melawan Eintracht Frankfurt U-19,” tulis laman resmi PSSI, dikutip pada Senin (2/10/2023).

Dengan demikian, terungkap sudah lawan selanjutnya Timnas Indonesia U-17 dalam pemusatan latihan (TC) di Jerman. Eintracht Frankfurt sendiri sejatinya merupakan tim kuat, mengingat kelompok usia seniornya masuk dalam divisi teratas.

Sebelumnya, pasukan Bima Sakti sudah berhadapan dengan TSV Meerbusch U-17, yang merupakan klub divisi kelima Liga Jerman. Pertandingan yang digelar pada Rabu (27/9/2023) lalu itu berakhir untuk kekalahan Timnas Indonesia U-17 (0-1).

Selepas itu, akan ada lima tim lagi, termasuk Eintracht Frankfurt U-19, yang akan menjamu Garuda Muda. Saat ini, Timnas Indonesia U-17 sudah berpindah tempat latihan dari ke Dortmund setelah kurang lebih dua minggu berada di Monchengladbach.

Jika sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan berlatih di Dortmund hingga 23 Oktober 2023 mendatang. Mohammad Iqbal Gwijangge dan kolega tentu saja akan mendapatkan ilmu tambahan selama berlatih di Dortmund.