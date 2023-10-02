Rutinitas Timnas Indonesia U-17 dan Pesan Bima Sakti Usai Uji Coba Dibeberkan Sulthan Zaky

Sulthan Zaky beberkan rutinitas latihan Timnas Indonesia U-17 yang TC di Jerman (Foto: PSSI)

RUTINITAS Timnas Indonesia U-17 selama TC di Jerman diungkap oleh Sulthan Zaky. Skuad asuhan Bima Sakti tersebut sedang melaksanakan pemusatan latihan (TC) menjelang Piala Dunia U-17 2023.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – telah melakoni laga uji coba perdananya di Jerman dengan menghadapi TSV Meerbusch, Rabu (27/9/2023) lalu. Mereka takluk 0-1 dalam laga tersebut.

Seusai laga, Timnas Indonesia U-17 pun kembali fokus dalam latihan. Sulthan Zaky membeberkan menu latihan yang dilahap dirinya dan rekan-rekannya usai melakoni laga uji coba tersebut.

“Karena kemarin malam (Kamis, 28/9) ada pertandingan, jadi latihan pagi ini (Jumat, 29/9) ringan saja, penguasaan bola, challenge antar pemain dan bermain takraw,” kata Sulthan dilansir laman resmi PSSI, Sein (2/10/2023).

Zaky juga memperingatkan rekan-rekan setimnya agar tetap memegang teguh pesan Bima Sakti. Pemain kepunyaan PSM Makassar itu berharap rekan-rekan setimnya tidak patah arang dan terus berkembang agar semakin siap menatap Piala Dunia U-17 2023.

“Pesan dari coach Bima, tetap serius, kita berkembang, dan mempersiapkan untuk Piala Dunia nanti,” tandasnya.