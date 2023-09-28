Bima Sakti Beri Kabar Baik dari Jerman, Timnas Indonesia U-17 Alami Kemajuan!

MONCHENGLADBACH - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, memberi kabar baik dari pemusatan latihan (TC) di Jerman. Menurutnya, Arkhan Kaka dan kawan-kawan mengalami kemajuan yang berarti.

Skuad Garuda Asia sudah melakoni satu laga uji coba melawan TSV Meerbusch di lapangan TSV Meerbusch e.V, Rabu 27 September 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 kalah tipis dengan skor 0-1.

Kendati menelan kekalahan, Bima sudah melihat sebuah kemajuan yang cukup positif dari tim asuhannya. Hal itu menandakan TC perlahan membuahkan hasil meski Timnas Indonesia U-17 masih berproses.

"Para pemain luar biasa, cara main baik. Meskipun harus adaptasi dulu, secara umum kami punya prospek yang bagus," ujar Bima dilansir dari laman PSSI, Kamis (28/9/2023).

"(Pemain) jangan down, jangan merenung. Ini semua proses yang harus dijalani," imbuh mantan pemain Timnas Indonesia itu.

Pelatih kelahiran Balikpapan itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan terus berbenah diri agar makin baik ke depan. Ia meminta para pemain tetap semangat terus berproses meski perlu kerja keras ekstra.