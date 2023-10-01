Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

H-40 Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Pastikan Indonesia Makin Siap

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:06 WIB
H-40 Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Pastikan Indonesia Makin Siap
Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Indonesia semakin siap menyambut Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Indonesia semakin siap menyambut Piala Dunia U-17 2023 yang tinggal 40 hari lagi. Sebab, federasi dan pemerintah pusat maupun daerah, terus mengebut persiapan.

Tidak hanya itu, Timnas Indonesia U-17 pun terus dipoles agar bisa unjuk kualitas dalam ajang tersebut. Tim asuhan Bima Sakti Tukiman itu saat ini tengah melakoni pemusatan latihan (TC) di Jerman.

Trofi Piala Dunia U-17 (Foto: FIFA)

Erick menyatakan berbagai persiapan untuk menyambut Piala Dunia U-17 berjalan lancar. Ia berharap tidak ada kendala apa pun selama 40 hari ke depan. Ia sudah tidak sabar menantikan ajang yang akan bergulir mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Alhamdulillah, kalau saya melihat persiapannya, makin siap, tinggal 40 hari. Persiapan kami percaya diri," ucap Erick di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Selain itu, Menteri BUMN tersebut berharap TC yang dijalani Timnas Indonesia U-17 berdampak positif pada Piala Dunia U-17 dengan mampu bersaing di Grup A. Garuda Asia sendiri akan bersaing dengan Panama, Maroko, dan Ekuador, di fase grup.

