H-40 Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Pastikan Indonesia Makin Siap

Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Indonesia semakin siap menyambut Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Indonesia semakin siap menyambut Piala Dunia U-17 2023 yang tinggal 40 hari lagi. Sebab, federasi dan pemerintah pusat maupun daerah, terus mengebut persiapan.

Tidak hanya itu, Timnas Indonesia U-17 pun terus dipoles agar bisa unjuk kualitas dalam ajang tersebut. Tim asuhan Bima Sakti Tukiman itu saat ini tengah melakoni pemusatan latihan (TC) di Jerman.

Erick menyatakan berbagai persiapan untuk menyambut Piala Dunia U-17 berjalan lancar. Ia berharap tidak ada kendala apa pun selama 40 hari ke depan. Ia sudah tidak sabar menantikan ajang yang akan bergulir mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Alhamdulillah, kalau saya melihat persiapannya, makin siap, tinggal 40 hari. Persiapan kami percaya diri," ucap Erick di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Selain itu, Menteri BUMN tersebut berharap TC yang dijalani Timnas Indonesia U-17 berdampak positif pada Piala Dunia U-17 dengan mampu bersaing di Grup A. Garuda Asia sendiri akan bersaing dengan Panama, Maroko, dan Ekuador, di fase grup.