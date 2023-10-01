3 Pemain Keturunan Indonesia yang Ternyata Bermain di Laga Carabao Cup Antara Ipswich Town dan Wolves

TERDAPAT 3 pemain keturunan Indonesia yang ternyata bermain di laga Carabao Cup antara Ipswich Town dan Wolves pada Rabu (27/9/2023) lalu. Dalam pertandingan yang berlangsung di Portman Road tersebut, Ipswich Town berhasil keluar sebagai pemenang.

Sebelumnya, Ipswich Town tertinggal dua gol dari Wolves. Namun, keadaan berputar balik setelah Omari Hutchinson, Freddie Ladapo, dan Jack Taylor berhasil menyarangkan tiga gol. Hingga menit terakhir, skor 3-2 tak terelakkan.

Menariknya, ada 3 pemain keturunan Indonesia yang ternyata bermain di laga Carabao Cup antara Ipswich Town dan Wolves. Siapa saja mereka? Berikut infomasi yang telah dirangkum Okezone, Minggu (1/10/2023).

3. Massimo Luongo





Pemain keturunan Indonesia yang pertama datang dari Ipswich Town yakni Massimo Luongo. Masyarakat Indonesia mungkin masih awam dengan pemain yang satu ini karena ia memang tidak dinaturalisasi.

Massimo Luongo sendiri merupakan pemain yang lahir di Sydney, Australia pada 25 September 1992. Ia mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu, yakni Ira Luongo.

Ira diketahui seorang wanita asal Nusa Tenggara Barat yang merupakan putri dari Sultan Bima dan Dompu, AA Sirajudin. Sehingga, bisa dikatakan Massimo Luongo masih memiliki keturunan garis biru.