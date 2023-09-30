Fantastis! Cristiano Ronaldo Cetak 2 Rekor Sekaligus Usai Jadi Bintang di Laga Al Taee vs Al Nassr

HAIL – Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, cetak 2 rekor sekaligus usai jadi bintang di laga Al Taee vs Al Nassr dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Pemain berjuluk CR7 itu kini menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencatat 1.000 laga tanpa kekalahan.

Rinciannya, Ronaldo mencatat sebanyak 776 kemenangan dan 224 hasil imbang sepanjang kariernya. Ronaldo mendulang 21 laga tanpa kekalahan bersama klub kampung halamannya, Sporting CP.

Kemudian, Ronaldo mencatat 284 laga tanpa kekalahan bersama Manchester United, 386 laga bersama Real Madrid, 114 laga bersama Juventus, 168 laga bersama Timnas Portugal dan 27 laga bersama Al-Nassr. Selain itu, rekor lain juga berhasil dicatat Ronaldo.

Rekor yang satu ini membuktikan bahwa masa keemasan Ronaldo seolah tidak ada habisnya. Betapa tidak, Ronaldo kini sudah mencatat 200 gol sejak meninggalkan Real Madrid.

Bersama Juventus, Ronaldo mencetak 101 gol dalam 134 penampilan. Kemudian, Ronaldo mencetak 27 gol selama masa kepulangannya ke Manchester United. Ronaldo juga mencetak 24 gol bersama Al-Nassr.