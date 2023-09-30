Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Kedelapan: Cristiano Ronaldo Tembus 2 Digit, Neymar Jr Masih Mandul!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:36 WIB
Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Kedelapan: Cristiano Ronaldo Tembus 2 Digit, Neymar Jr Masih Mandul!
Cristiano Ronaldo top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan kedelapan. (Foto: Instagram/@alnassr))
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan kedelapan akan dibahas Okezone. Sang megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, menjadi pemuncak daftar top skor dengan jumlah gol yang menembus 2 digit, sedangkan Neymar Jr masih mandul!

Sebanyak empat pertandingan Liga Arab Saudi 2023-2024 pekan kedelapan telah berlangsung pada Jumat 29 September 2023 malam hingga Sabtu (30/9/2023) dini hari WIB. Salah satunya laga Al Taee vs Al Nassr.

Cristiano Ronaldo

(Cristiano Ronaldo pastikan kemenangan Al Nassr atas Al Taee)

Faris Najd -julukan Al Nassr- meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 atas Al Taee di Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, Jumat 29 September 2023 malam WIB. Dalam laga itu, Cristiano Ronaldo menjadi pahlawan kemenangan Al Nassr.

Sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-87 dari tendangan penalti. Sebelumnya, Anderson Talisca mencetak gol pertama Al Nassr pada menit 32 yang sempat disamakan oleh gol Misidjan (79').

Kemenangan itu membuat Al Nassr naik ke posisi keempat pada klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Cristiano Ronaldo dkk sudah mengemas 18 poin, dan hanya terpaut 1 angka saja dari Al Ittihad di posisi kedua dan Al Taawoun di urutan ketiga.

Sementara itu, Al Ittihad gagal memetik tiga poin saat melawan Al Fayha di King Fahd International Stadium, Riyadh, Jumat 29 September 2023 malam WIB. Dalam laga itu, Al Ittihad ditahan imbang Al Fayha 0-0.

Halaman:
1 2
      
