Al Ittihad Gagal Menang, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr Melesat ke Posisi 4 Liga Arab Saudi 2023-2024!

AL Ittihad gagal menang di pekan ke-8 Liga Arab Saudi 2023-2024. Sementara itu, nasib berbeda didapat Al Nassr. Cristiano Ronaldo dan Al Nassr bisa melesat ke posisi 4 di klasemen Liga Arab Saudi 2023-2024 usai mendulang kemenangan di pekan ke-8 Liga Arab Saudi 2023-2024.

Ya, sederet tim top dari Liga Arab Saudi 2023-2024 sudah melakoni laga pekan kedelapannya semalam. Hasil berbeda pun didapat oleh Al Ittihad dan Al Nassr.

Di pekan ini, Al Ittihad sendiri diketahui dihadapkan dengan Al Fayha di King Fahd International Stadium, Riyadh, Jumat 29 September 2023 malam WIB. Sayang, Al Ittihad kesulitan meladeni perlawanan sengit dari Al Fayha.

Padahal, Al Ittihad menurunkan sederet pemain bintangnya. Di antaranya, ada NGolo Kante hingga Fabinho yang bermain penuh sejak menit awal laga.

Sayangnya, kehadiran para pemain bintang itu tetap gagal memberi kontribusi besar ke tim. Alhasil, Al Ittihad harus puas mengakhiri laga dengan skor 0-0.

Hasil itu membuat Al Ittihad hanya meraih 1 poin pada pekan ke-8 Liga Arab Saudi 2023-2024. Kini, mereka pun ada di posisi kedua pada klsemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 19 poin.