HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Bintang Persib Bandung Ini Berpeluang Absen saat Lawan Persita Tangerang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |01:03 WIB
2 Bintang Persib Bandung Ini Berpeluang Absen saat Lawan Persita Tangerang
Beckham Putra kala membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

BANDUNG – Dua bintang Persib Bandung berpeluang absen lawan Persita Tangeran dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua pemain itu adalah Kakang Rudianto dan Beckham Putra.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan Kakang Rudianto kemungkinan absen melawan Persita Tangerang lantaran tiba-tiba mengalami sakit. Bahkan, dia harus absen dalam sesi latihan.

Beckham Putra

"Tapi, pemain lainnya sudah membaik. Alberto (Rodriguez) oke, Ciro (Alves) oke, tapi Beckham belum siap," kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis 28 September 2023.

Pelatih asal Kroasia ini membenarkan Beckham Putra sudah mulai ikut berlatih bersama tim. Akan tetapi, pemilik nomor punggung 7 itu belum bisa bekerja dengan optimal.

"Dia terlihat masih kerepotan, agak ragu dan ketakutan melakukan pergerakan. Mungkin, Kakang dan Beckham akan absen, selebihnya pemain siap untuk diturunkan," jelas Bojan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
