HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Berambisi Bawa Persib Bandung ke Empat Besar Klasemen Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:02 WIB
Bojan Hodak Berambisi Bawa Persib Bandung ke Empat Besar Klasemen Liga 1 2023-2024
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG - Tren positif Persib Bandung membuat pelatih Bojan Hodak percaya diri membawa timnya ke posisi empat besar di klasementara Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Kroasia itu mengaku yakin bisa mewujudkan ambisinya tersebut.

Persib Bandung sempat terseok-di awal musim kompetisi Liga 1 2023-2024. Akan tetapi, David Da Silva dan kolega mampu bangkit dan terus menjauh dari zona degradasi.

Kebangkitan ini tak luput dari tangan dingin Hodak yang menggantikan posisi Luis Milla sebagai juru taktik Persib. Saat ini, Pangeran Biru tengah menempati posisi lima pada klasemen sementara dengan koleksi 21 poin.

Sejak ditangani Hodak, Persib sama sekali belum terkalahkan di enam pertandingan terakhir. Tercatat, mereka mengemas empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Juru taktik asal Kroasia itu benar-benar membawa harapan baru bagi Pangeran Biru. Hodak mengatakan saat ditunjuk sebagai pelatih, dia memang bertekad untuk membawa Persib keluar dari zona degradasi.

“Jadi yang saya katakan pertama adalah saya ingin menjauh dari zona degradasi. Lalu saat kami sudah melakukan itu, target kami berubah ke papan tengah," kata Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
